Чоловік, який поранив журналістку "Еха Москви", перед тим напав на охоронця

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 09:30

Радіостанція "Ехо Москви" опублікувала відеозапис з камери спостереження, на якому видно, як чоловік, який поранив журналістку Таню Фельгенгауер, перед цим напав на охоронця в приміщенні редакції.

Зловмисник розпилив газовий балончик в обличчя охоронцеві офісної будівлі, потім проліз під турнікетом і побіг в сторону ліфта.

За словами головного редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова, у затриманого був план приміщень редакції.

Як відомо, Борис Гріц напав на Таню Фельгенгауер вдень 23 жовтня у приміщенні радіостанції "Ехо Москви".

Зловмисник прорвався до редакції і завдав журналістці удару ножем в горло.

Вона була госпіталізована у важкому стані. Нападника затримали. 

Московський главк Слідчого комітету порушив кримінальну справу про замах на вбивство за фактом нападу на Фельгенгауер.

За даними радіостанції, чоловік, який напав на журналістку, не зміг раціонально пояснити причину свого вчинку, давши незрозумілі свідчення.

Гріц стверджує, що близько п'яти років "перебував у телепатичному контакті з журналісткою".  За його словами, журналістка з нього "щоночі, використовуючи телепатичний зв'язок, знущалась".

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