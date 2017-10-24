На вокзалі у Києві вибухівки не знайшли

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 09:44

Інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві не підтвердилася.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Жодних вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили. Зараз вже вокзал працює у звичному режимі", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції Києва, на місці працювала вибухотехнічна служба і кінологи. Із будівлі евакуювали 1400 пасажирів та 40 працівників вокзалу.

"Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України", - відзначили у поліції.

Зловмиснику за неправдиве повідомлення про замінування загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як відомо, о 7:10 невідомий заявив про замінування вокзалу, у зв’язку з чим провели  евакуацію пасажирів та персонал вокзалу.

Теми: залізниця Київ
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