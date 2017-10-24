У суді затримали 30 прихильників Коханівського – поліція

349 переглядів
Вівторок, 24 жовтня 2017, 11:01

У Святошинському райсуді Києва затримали 30 прихильників лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського.

Про це повідомив начальник управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко в ефірі каналу "112 Україна".

"Ті особи, які вночі блокували Святошинський суд, вони продовжили робити це вдень – і створилася загроза знову зриву судового засідання з обрання запобіжного заходу Миколі Коханівському. Тому було прийнято рішення – задіяли підрозділи поліції, суд розблоковано, 30 осіб затримано", – сказав він телефоном.   

"Їх доставляють до Шевченківського рай управління поліції, де буде діям кожного буде надано оцінку – і щодо блокування, і щодо спротиву поліції", – додав Крищенко.

Сам Микола Коханівський також заявляв про 30 затриманих. За словами речниці столичної поліції Оксани Блищик, затриманих може бути більше 30-ти.

Суд уже проводить засідання з обрання запобіжного заходу Коханівському, якого затримали в суботу після стрілянини й бійки у Києві.

За словами Крищенка, станом на 10:50 обстановка спокійна.    

Теми: суд поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція штурмом взяла Святошинський суд у Києві 24 жовтня 2017, 10:18
Барикади не дають суду взятися до справи Коханівського 24 жовтня 2017, 10:12
Коханівський із соратниками лишаються у забарикадованому суді 24 жовтня 2017, 06:26
powered by lun.ua
Головні новини
Поліція штурмом взяла Святошинський суд у Києві
Хроніка 24 жовтня. Продаж "Криворіжсталі" та арешт Пукача
Водія Touareg, другого учасника ДТП в Харкові, взяли під охорону
Суд над Коханівським: Поліція застосувала силу, активісти розгромили приміщення
Усі новини
медицина

У пошуках ліків від раку

відео

Якими очима на нас дивиться світ? Україна в 40 глобальних рейтингах

Заборонена свобода

Які історії приховують татуювання арабської молоді