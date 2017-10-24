Укроборонпром злив 100 мільйонів "прокладці" менеджера Порошенка – ЗМІ

Державний концерн "Укроборонпром", який очолюють наближені до президента менеджери, перераховує десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Відзначається, що учасники схеми пов’язані із президентським менеджментом, а розслідування по цих справах ховають у прокуратурі.

У 2014-2015 роках Міноборони замовило Київському бронетанковому заводу ремонт і техобслуговування спецмашин.

Завод нібито придбав запчастини для ремонту на 5,3 мільйона гривень у фірми-посередника, ата нібито їх закупила у двох інших посередників "Интер Сталь ЛТД" і "Оптимумспецдеталь". Остання замовила запчастини у фірми "Промомаркетгруп", яка зрештою виявилася фіктивною.

Загальна схема виведення коштів Інфографіка "Наших грошей з Денисом Бігусом"

У грудні 2015 року Військова прокуратура Київського гарнізону почала розслідувати історію цієї закупівлі – керівництво бронетанкового заводу підозрювали у розкраданні державних коштів.

Але єдиний вирок у цій історії – штраф за фіктивне підприємництво – отримала формальна власниця "Промомаркетгруп" Олена Сірик.

Непрацююча жінка з маленького села на Київщині визнала, що фірму зареєструвала за гроші і жодних договорів на постачання запчастин не підписувала.

А присвоєння бюджетних коштів на бронетанковому заводі слідчі так і не дослідили.

У 2017 році історію цієї закупівлі взялася розслідувати Головна військова прокуратура.

Слідчі з'ясували, що крім фіктивної "Промомаркетгруп", "Оптимумспецдеталь" оформлювала закупівлю в "Наполі груп" та "Мідленд інвест", а також знайшли і допитали власника "Оптимумспецдеталі" Володимира Волохача.

На допиті Волохач визнав, що фірму зареєстрували для заволодіння державними грошима.

Слідство встановило, що компанії з цієї групи "постачали" деталі й на інші підприємства "Укроборонпрому". І домоглося в суді дозволу на вилучення у концерну документів щодо закупівель.

Однак ухвалу з дозволом на обшук Укроборонпрому вилучили із судового реєстру. Після цього жодних слідів подальшого розслідування у реєстрі немає, так само як і вироків учасникам схеми.

Окрім прокурорських справ, фірми-учасники описаної схеми також фігурують у численних розслідуваннях податківців щодо конвертацій них центрів.

Слідчі дійшли висновку, що фірми фіктивні, але вироки за цими справами відсутні.

Поки тривали розслідування, "Оптимумспецдеталь", попри те що її номінальний власник вже підтвердив фіктивність компанії – отримала ще 93 мільйони гривень з оборонних підприємств. В 2015-2017 роках Київський бронетанковий завод перерахував фірмі 12 мільйонів гривень, Житомирський – 49 мільйонів і Харківський – 32 мільйони гривень.

Окрім того, послугами "Оптимумспецдеталі" користувався приватний Завод "Кузня на Рибальському", кінцевими бенефіціарами якого є президент Петро Порошенко і його соратник, партнер та друг – народний депутат від БПП Ігор Кононенко.

"Кузня на Рибальському" перерахувавши на "прокладку" понад 7 мільйонів гривень.

"Наші гроші з Денисом Бігусом" припускають, що прокуратура так і не довела свої розслідування до кінця, тому , що учасники описаної схеми пов’язані з колишнім і нинішнім керівництвом "Укроборонпрому" і главою держави.

Відзначається, що директор "Оптимумспецдеталі" Володимир Волохач є екс-співробітником наближеної до керівництва оборонних заводів компанії з "групи прокладок" – "Интер Сталь".

Інфографіка "Наших грошей з Денисом Бігусом"

"Интер Сталі" Андрія Рогози Київський бронетанковий без укладання контрактів перерахував 12 мільйонів 3 роки тому, а дружина директора КБТЗ Вадима Шкавра товаришує з дружиною Рогози.

Крім того, Рогоза пов'язаний з представником заводу Порошенка Віталієм Жуковим.

В Укроборонпром 23-річний Віталій Жуков потрапив у 2012 році. Одразу на посаду помічника гендиректора концерну. Тоді ж увійшов до Наглядової ради великого військового заводу "Меридіан".

Наприкінці 14 року Жуков був партнером Рогози у торгівельній компанії "Белторг Україна ЛТД".

Про тісні зв'язки Рогози і Жукова свідчить і спільне кримінальне провадження. У лютому цього року Рогозі повідомили підозру у шахрайстві, але обшуки у пошуках грошей, телефонів та документів по цій справі слідчі проводили вдома у Жукова.

Жуков продовжує займатись оборонними справами – нині представляє порошенківський завод "Кузня на Рибальському".

"Нашим Грошам" вдалося зафіксувати зустріч Жукова із керівником оборонпромівського підприємства у Харкові Олексієм Бабічем. Бабіч раніше керував "Житомирським бронетанковим заводом" і перерахував "Оптимумспецдеталі" 49 мільйонів гривень.

Олексій Бабіч до переходу в оборонну сферу займався продажем труб. Він – брат заступника керівника апарату Укроборонпрому Андрія Бабича. Останній, лікар за освітою, раніше мав автомобільний бізнес в Херсоні, а в концерн прийшов разом з нинішнім гендиректором Романом Романовим.

Інфографіка "Наших грошей з Денисом Бігусом"

Романов також родом з Херсону, керував передвиборчою кампанією Петра Порошенка та був дилером порошенківського "Богдана" в Херсонській області.

Романов та Бабичі, разом із давнім партнером Президента Олегом Гладковським, входять у нову команду керівників оборонної галузі. Усі вони отримали свої посади після приходу до влади Петра Порошенка.

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