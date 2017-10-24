Луценко: Мітинг під Радою фінансують з-за кордону
Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє довести, що активістів під Верховною Радою фінансують із-за кордону.
Про це він заявив на раді регіонального розвитку у вівторок в Києві.
"В країні є підстави для мирного протесту громадян. Влада має помилки, людям живеться складно", – зазначив він.
"Право на мирний протест не означає підготовку до силового перевороту, який затіяла невелика група людей. 150-200 людей вимагають виключно те, що вони хочуть, за підтримки фінансування з-за кордону. Свого часу я це доведу", – додав Луценко.
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Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", 24 жовтня учасники акції протесту біля будівлі Верховної Ради, як і раніше залишаються на своїх позиціях, за громадським порядком біля будівлі парламенту стежать до 100 правоохоронців.
Територією наметового містечка на проїжджій частині вулиці Грушевського ходить близько 20 учасників акції, переважно, чоловіки в формі з символікою батальйону "Донбас".
Деяка частина учасників акції знаходиться в наметах, встановлених на вулиці Грушевського.
Роман Кравець, УП
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