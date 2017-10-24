Комітет виборців назвав "безголосих" депутатів Ради

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 12:39

Комітет виборців України з'ясував, що за жовтень у Верховній Раді не проголосували жодного разу 10 народних депутатів.

Про це йдеться у результатах дослідження КВУ.

" Це члени "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін, Вадим Рабінович, Євген Бакулін, позафракційні Костянтин Жеваго, Євгеній Мураєв, Дмитро Ярош, В’ячеслав Константіновський (подав заяву про складання мандату депутата), депутат БПП Анатолій Матвієнко та нардепи-втікачі Сергій Клюєв і Олександр Онищенко", - повідомляє комітет.

Він зазначає, що Льовочкін, Жеваго, Мураєв та Матвієнко відвідали частину засідань Ради у жовтні, однак не брали участі в голосуваннях. Інші шість взагалі не ходили на сесію.

Загалом статистика голосувань у жовтні є такою: 10 нардепів взяли участь у 0% голосувань; 87 нардепів – у 1-10% голосувань, 86 нардепів – 11-20%; 83 нардепи – 21-30%; 40 нардепів – 31-40%; 40 нардепів – 41-50%, 27 нардепів – 51-60%, 18 нардепів – 61-70%, 10 нардепів – 71-80%, 6 нардепів – 81-90%, 14 нардепів – 91-100%.

Всього в жовтні відбулося 463 голосування.

 

Як повідомлялося, у жовтні народні депутати рекордно мало відвідували засідання Верховної Ради.

Шість з них - Бакулін та Рабінович, Ярош, Константіновський, Онищенко і Клюєв взагалі не приходили. Дмитро Ярош пропустив також усі засідання у вересні.

Українська правда

Теми: КВУ Верховна Рада
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