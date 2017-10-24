Поранена журналістка "Еха Москви" написала колегам листа

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 13:59

Журналістка радіостанції "Ехо Москви" Тетяна Фельгенгауер, на яку напередодні напали і важко поранили, написала зворушливого листа своїм колегам по роботі.

Його розмістила у своєму акаунті Twitter ведуча "Еха Москви" Ірина Воробйова.

"Усі, усі, усі! Дякую за підтримку та любов, котяри. Усе зі мною буде добре. Дихати через трубочку навіть прикольно. Зате вперше за 16 років на радіо я виспалася. Скоро буду з вами", - написала Фельгенгауер.

За словами Воробйової, лист Тетяна передала через своїх рідних, які відвідали її в лікарняній палаті. Інших візитерів до неї наразі не пускають.

Як відомо, 23 жовтня у приміщенні радіостанції "Ехо Москви" напали на журналістку Тетяну Фельгенгауер.

Зловмисник на ім'я Борис Гріц прорвався до редакції і завдав їй удару ножем в горло.

Фельгенгауер була госпіталізована у важкому стані. Нападника затримали. 

Він стверджує, що близько п'яти років "перебував у телепатичному контакті з журналісткою". За словами злочинця, журналістка його "кожну ніч знущалася над ним, використовуючи телепатію".

Українська правда

Теми: Росія ЗМІ медіа надзвичайна подія
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