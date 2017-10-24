Луценко каже, що Саакашвілі вже можна депортувати

Державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.

Про це у вівторок в кулуарах Ради регіонального розвитку заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У мене є новина. Наразі державна міграційна служба відмовила Саакашвілі у статусі біженця. Тепер він апатрид (особа без громадянства – ред.) без жодних обставин, які б унеможливлювали його депортацію", - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що Саакашвілі до суду з цього приводу поки що не звертався.

Роман Кравець, УП