Луценко каже, що Саакашвілі вже можна депортувати

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 14:16

Державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.

Про це у вівторок в кулуарах Ради регіонального розвитку заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У мене є новина. Наразі державна міграційна служба відмовила Саакашвілі у статусі біженця. Тепер він апатрид (особа без громадянства – ред.) без жодних обставин, які б унеможливлювали його депортацію", - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що Саакашвілі до суду з цього приводу поки що не звертався.

Роман Кравець, УП

Теми: Луценко Саакашвілі Грузія
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