Луценко каже, що Саакашвілі вже можна депортувати
Державна міграційна служба відмовила екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі у статусі біженця.
Про це у вівторок в кулуарах Ради регіонального розвитку заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.
"У мене є новина. Наразі державна міграційна служба відмовила Саакашвілі у статусі біженця. Тепер він апатрид (особа без громадянства – ред.) без жодних обставин, які б унеможливлювали його депортацію", - сказав Луценко.
Генпрокурор додав, що Саакашвілі до суду з цього приводу поки що не звертався.
Роман Кравець, УП
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