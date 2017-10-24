Судді просять порушити справи проти прибічників Коханівського за 6 статтями

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 14:21

Судді вважають "неприхованим і зухвалим тиском" на суд події, які відбулися на засіданні щодо обрання запобіжного заходу Миколі Коханівському і заявили про можливе відкриття  кримінальних справ за 6 статтями.

Про це йдеться в заяві прес-служби органів суддівського самоврядування.

"Поведінка прибічників Коханівського є не тільки неприпустимою, а й ганьбить честь усіх представників добровольчих батальйонів, які брали та беруть участь у захисті України", - йдеться в заяві.

"На глибоке переконання прес-служби органів суддівського самоврядування, громадяни, які називають себе героями, мають бути героями в усьому і скрізь, а тим більшe у залі судових засідань. Адже прояви неповаги до суду є проявом неповаги до держави, про захист незалежності якої і її територіальної цілісності заявляють представники "ОУН", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у зв’язку із зазначеними подіями Голова Ради суддів  звернулась з листом до Генеральної прокуратури щодо притягнення винних осіб до відповідальності та внесення в реєстр відомостей про скоєння злочинів передбачених статтями Кримінального кодексу України, а саме:

- ст.376 втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення;ст. 377 погроза або насильство щодо судді,

- ст.341 захоплення державних або громадських будівель чи споруд;

- ст.342 опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу;

- ст.345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу;

- ст.194. умисне знищення або пошкодження майна.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні  Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Українська правда

Теми: суд Київ
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