ФСБ могла затримати жителя Сумщини – прикордонники

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 14:23

Федеральна служба безпеки Росії 23 жовтня могла затримати мешканця Сумщини, якого раніше затримували за контрабанду.

Про це "Український правді" повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Можливо, йдеться про мешканця прикордонного села Сумщини 1986 року народження, який раніше потрапляв в поле зору прикордонників як дрібний контрабандист", – пояснив речник.

При цьому, за словами Слободяна, жодної зброї на цього чоловіка не зареєстровано.

"Він проживає з батьком. Той не знає, де знаходиться його син з 20 жовтня", – повідомили в ДПСУ.

Офіційно зазначений чоловік кордон не перетинав.

"Нами ніякої стрілянини зафіксовано не було. Але ми отримали від російської сторони повідомлення про затримання українського громадянина, до якого вони були змушені застосувати зброю", – розповів Слободян.

Речник Прикордонної служби пояснив, що в таких випадках має відбутися прикордонно-представницька зустріч щодо затриманого.

Слободян також зазначив, що російська сторона не ініціювала проведення такої зустрічі, а на відповідну пропозицію від українських прикордонників не відреагувала.

23 жовтня у ФСБ Росії заявили, що затримали громадянина України, який влаштував стрілянину під час спроби незаконного перетину кордону Росії.

У затриманого нібито вилучили два пістолети, п'ять гранат, 50 патронів калібру 5,45 мм і 26 ампул, імовірно зі ртуттю.

Софія Лукашова для УП

Теми: ФСБ Росія Прикордонна служба
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