Генпрокурор про справу Коханівського: Партійні погроми неприпустимі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про неприпустимість "партійних судів" і погромів і допускає, що стосовно командира "Добровольчого батальйону ОУН" Миколи Коханівського суд обере запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.



Про це глава ГПУ сказав журналістам у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Святошинському райсуді Києва, де обирають запобіжний захід Коханівському, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ситуація в Святошинському суді була непростою. І це ще одна важлива точка, від якої повинен піти сигнал: закон один для всіх... Замість суду приймати рішення не має права ніхто... тим більше його (Коханівського - ред.) партія. Не можна допускати прецедентів партійних судів", – говорить Луценко.



Він нагадав про те, що сталося конфлікті між учасником АТО і командиром "Добровольчого батальйону ОУН" і про розвиток ситуації.



"Пану Коханівському було пред'явлено підозру, він відмовився його підписувати. Після цього воно було пред'явлено повторно", – зазначив Луценко і пояснив, що з моменту пред'явлення першого і другого підозр має пройти не більше 72 годин, щоб Коханівський міг вийти із залу суду.



"...72 години настане сьогодні ввечері. Тобто вчора він не міг де-юре бути вільним ... Коханівський мінімум до сьогоднішнього дня повинен бути в руках правосуддя, в СІЗО", – додав він.



При цьому Луценко заявив: "Це не означає, що я знаю, яким буде рішення суду. Я навіть схильний вважати, що суд залишить його поза межами СІЗО, під одним з інших запобіжних заходів – поручительство, заставу, цілодобовий або навіть нічний арешт. Це вирішить суд".



У світлі того, що відбувається в Святошинському райсуді генпрокурор звернувся до прихильників Коханівського, в тому числі до деяких народних депутатів:



"Я закликаю всіх... звертаюся до Ігоря Мосійчука (нардеп від фракції Радикальної партії Олега Ляшка - ред.), ОУН, добровольцыв, Ігоря Луценка (нардеп від фракції" Батьківщина "- ред.) – знизити градус, не ставити особисті та партійні інтереси вище країни. Партійні погроми, партійні вироки потрібно скасувати".

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.