В міністерстві інфраструктури чекають кібератак, сайт не працює

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 15:24

На сайті міністерства інфраструктури вживають заходів безпеки через повідомлення про кібер-загрози.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар відомства Марина Томко.

"У зв’язку з отриманням низки повідомлень про зростання кібер-загрози, Міністерством інфраструктури вживаються заходи з підвищення інформаційної безпеки", - написала Томко.

Також вона додала, що сайт міністерства інфраструктури тимчасово не працює.

Наразі відвідати сайт відомства неможливо. Після декількох хвилин очікування, з'являється повідомлення, що час очкування з'єднання з інтернет-сторінкою вичерпаний.

 

Як відомо, 27 червня сталися атаки вірусу під назвою Petya.A  на мережі українських банків і великих компаній.  Головними цілями нового вірусу стали Україна та Росія. Але вірус також зафіксований в Польщі, Італії, Великобританії, Литві, Німеччині, Франції та США.

За фактом потужної кібератаки відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів) і комп'ютерних мереж".

Українська правда

Теми: Мінінфраструктури
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