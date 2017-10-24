Суд арештував банківські рахунки "Трейд Коммодіті"

Солом'янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії "Трейд Коммодіті" в одеському банку "Південний".

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".

У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.

НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн ​​гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії "Тайгер груп плюс" як повернення фінансової допомоги.

Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок "Трейд Коммодити" в Апекс-Банку, а 1 млн гривень - на рахунок благодійного фонду "Добрі долоні" з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об'єднання іудейський громад в банку "Південний" .

Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскації.

Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках в банку "Південний", а також видаткові операції за цими рахунками.

Як відомо, НАБУ та САП підозрюють "Трейд коммодіті" у розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі пального для Міноборони 13 та 18 травня 2016 року.

Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету становила 1,30 млрд грн.

11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі пального для Міноборони.

12 жовтня Солом'янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права покидати домівку на 2 місяці.

Пізніше підозру за ч.5 ст. 191 ККУ оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малишу й старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтролю Міноборони Володимиру Шемовнєву.

16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Солом'янський районний суд Києва у вівторок, 17 жовтня, відпустив Трофименка під особисте зобов’язання і зобов’язав надіти електронний браслет.

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Економічна правда