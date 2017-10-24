20 "грузинів Саакашвілі" видворять з України – ГПУ

Державна міграційна служба займається видворенням 20 громадян Грузії, яких легалізував Міхеіл Саакашвілі, перебуваючи на посаді голови Одеської облдержадміністрації.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Вона додала, що Міхеіл Саакашвілі у своїй діяльності опирається "на вузьке коло екстремістів грузинського та українського походження".

Як відомо, раніше 24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що коли Саакашвілі був одеським губернатором, то примусив своїх підлеглих оформити дозволи на проживання в Україні для 20 громадян Грузії, які тепер готують переворот.

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявляє, що в Україні викрадають пов’язаних з ним грузинів.

У понеділок, 23 жовтня, він подав генеральному прокурору Юрію Луценку заяви з приводу незаконного викрадення та депортації трьох грузинів, які мали посвідки на проживання в Україні.