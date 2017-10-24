Столичний метрополітен і аеропорт в Одесі заявляють про кібератаку

Інформаційна система міжнародного аеропорту в Одесі зазнала хакерської атаки.

Про це повідомляється на сайті аеропорту.

"Повідомляємо, що інформаційна система міжнародного аеропорту "Одеса" зазнала хакерської атаки. Всі служби аеропорту працюють в посиленому режимі. Приносимо свої вибачення пасажирам за вимушене збільшення часу обслуговування", – йдеться в повідомленні.

Також про хакерську атаку заявляє київський метрополітен:

"Увага! Кібератака! Метро працює в звичайному режимі, окрім банківських сервісів (оплата безконтактними банківськими картками на жовтому турнікеті чи MasterPass)", – йдеться у повідомленні.

У метрополітені перепрошують за незручності та просять пасажирів користуватися альтернативними способами оплати.

Оплата картками метро, проїзними та жетонами в звичайному режимі. Банківські картки для проходу не працюють. pic.twitter.com/EM9oifm41D — Kyiv Metro Alerts (@kyivmetroalerts) October 24, 2017

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