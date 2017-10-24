Саакашвілі звинуватив Луценка в ксенофобії

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі звинуватив генпрокурора Юрія Луценка в ксенофобії та безпідставних звинуваченнях.

Про це він заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Весь його виступ був просякнутий ксенофобією. Генеральний прокурор сказав, що по всій Україні їздять люди на машинах, куплених за гроші Одеської митниці, і готують державний переворот. Серйозно?", - обурився Саакашвілі.

"По-перше, всіх грузин, які були зі мною (в бутність главою Одеської ОДА - ред.), запросив Порошенко. Я не знаю, як їх оформляли, але точно знаю, що з деякими грузинами, яких привіз Порошенко, він сам зустрічався не один раз ", - додав він.

Саакашвілі зазначив, що свого часу президент Петро Порошенко зустрічався з колишнім радником екс-голови Одеської митниці Юлії Марушевскої Гогой Цхакаієм, який представив йому проект відкритого митного простору за прикладом Грузії, і президент України пообіцяв підтримку в його реалізації.

Лідер "Руху нових сил" вказав також, що документи на оформлення в Одеській ОДА людей, про яких говорив Луценко, підписував тодішній керівник апарату Одеської ОДА Вадим Грузин.

"Це не грузин, а Грузин, він корінний українець, корінний киянин, але генеральному прокурору це все одно", - зазначив Саакашвілі і розцінив такі висловлювання генпрокурора як ще один прояв ксенофобії.

Політик підкреслив, що нинішнього генпрокурора "посадили свого часу за таке ж звинувачення, що він когось не так оформив на роботу".

"Соромно, товариш Луценко, що так може виродитися колишній правозахисник, людина, яка була політв'язням. Соромно, що тебе, Юра, якого я захищав, коли був президентом, засудили за те саме, в чому ти зараз звинувачуєш мене", - сказав він , звертаючись до Луценка.

Як відомо, раніше 24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що коли Саакашвілі був одеським губернатором, то примусив своїх підлеглих оформити дозволи на проживання в Україні для 20 громадян Грузії, які тепер готують переворот.

Пізніше прес-секретар Луценка Лариса Сарган заявила, що державна міграційна служба займається виселенням 20 громадян Грузії, яких легалізував Саакашвілі. За її словами, Саакашвілі в своїй діяльності спирається "на вузьке коло екстремістів грузинського і українського походження".

Українська правда