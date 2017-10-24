Частині затриманих під час сутичок у суді над Коханівським оголосили підозру

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Вівторок, 24 жовтня 2017, 18:09

Шістьом затриманим під час подій у Святошинському районному суді оголосили про підозру.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик.

"Шістьом особам оголосили про підозру у вчинені хуліганства, умисного знищення чи пошкодження майна і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу", – повідомила Блищик.

Вона також пояснила, що за погодженням з прокуратурою поліція внесе клопотання про обрання для затриманих запобіжного заходу, яке, ймовірно, відбудеться 25 жовтня.

За словами прес-секретаря столичної поліції, інших затриманих відпустили.

У той же час, як повідомляється у вівторок на сайті Державної судової адміністрації, Святошинський районний суд Києва в ході подій, які відбулися в приміщенні суду 23-24 жовтня під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу командиру "Добровольчого батальйону ОУН" Миколі Коханівському, зазнав збитків на більш ніж 500 тисяч грн.

Софія Лукашова для УП

Теми: суд Київ
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