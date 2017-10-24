Частині затриманих під час сутичок у суді над Коханівським оголосили підозру
Шістьом затриманим під час подій у Святошинському районному суді оголосили про підозру.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар ГУ Національної поліції в Києві Оксана Блищик.
"Шістьом особам оголосили про підозру у вчинені хуліганства, умисного знищення чи пошкодження майна і втручання в діяльність працівника правоохоронного органу", – повідомила Блищик.
Вона також пояснила, що за погодженням з прокуратурою поліція внесе клопотання про обрання для затриманих запобіжного заходу, яке, ймовірно, відбудеться 25 жовтня.
За словами прес-секретаря столичної поліції, інших затриманих відпустили.
У той же час, як повідомляється у вівторок на сайті Державної судової адміністрації, Святошинський районний суд Києва в ході подій, які відбулися в приміщенні суду 23-24 жовтня під час розгляду питання про обрання запобіжного заходу командиру "Добровольчого батальйону ОУН" Миколі Коханівському, зазнав збитків на більш ніж 500 тисяч грн.
Софія Лукашова для УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.