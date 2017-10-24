Суд не дозволив оприлюднювати декларації високопосадовців СБУ

Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення відмовити позивачу "Центр протидії корупції" у задоволенні позову щодо оприлюднення декларації голови та посадових осіб СБУ.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Окружний адміністративний суд міста Києва розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу щодо оприлюднення декларації Голови та посадових осіб Служби безпеки України, ухвалив рішення – повністю відмовити позивачу "Центр протидії корупції" у задоволенні позову", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розгляду адміністративного позову суд побачив конфлікт між захистом державної таємниці та зберіганням даних декларантів.

"Суд прийшов до висновку, що даний конфлікт має бути вирішений у спосіб передбачений Законом України "Про запобігання корупції", шляхом затвердження відповідного порядку", - зазначили у прес-службі.

"Колегія суддів не вбачає ознак протиправності в оскаржуваному рішенні державного експерта про віднесення до державної таємниці інформації з електронних декларацій особового складу СБУ", - повідомляють у суді.

У ЦПК заявили, що відповідне рішення ухвалили через 9 місяців після подачі позову і назвали його "затягуванням".

"Фактично таке рішення суду дозволяє багатьом державним органам, окрім СБУ – поліції, НАБУ, Службі зовнішньої розвідки створювати власні системи декларування та не подавати декларацій в реєстр НАЗК", – сказала юрист ЦПК Олена Щербан.

Активісти заявили, що обов’язково оскаржуватимуть дане рішення суду.

Як відомо, 6 березня 2017 року громадська організація "Центр протидії корупції" звернулася до суду з позовом проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в засекреченні декларацій співробітників.