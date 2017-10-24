ГПУ відправила запит в Росію на вручення підозри організатору вбивства Вороненкова

Генеральна прокуратура спрямувала до Росії запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення слідчих дій з росіянином Володимиром Тюріним, якого підозрюють в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, ГПУ спрямувала запит на вручення Тюріну повідомлення про підозру за ст.115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

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Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

Екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова розстріляли 23 березня 2017 року біля готелю "Прем’єр Палас" у центрі Києва.