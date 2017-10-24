Саакашвілі анонсував мітинг у середу під Радою

Екс-президент Грузії і лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі збирається провести мітинг у середу ввечері, 25 жовтня на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради.

Про це заявив Саакашвілі в ефірі телеканалу "NewsOne" у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Однозначно Порошенко хоче мене заарештувати… я свідомо йшов на цей ризик. я знав, що зі мною можуть так вчинити (заарештувати – РЕД.), але з іншого боку я їхав, тому що не можна віддавати Україну на відкуп. Тому завтра о 7 годині ми збираємося на площі. Я хочу запросити киян і людей, які хочуть приїхати, щоб ми зібралися завтра говорити про майбутнє", - сказав Саакашвілі.

Він нагадав, що 7 листопада у народних депутатів почнеться пленарний тиждень, на якому вони можуть розглянути законопроекти, ухвалення яких вимагають учасники акцій.

"Я думаю, що вони можуть спокійно внести депутатську недоторканність і можуть прийняти в той же день - Конституційний суд може розглянути це (законопроекти про зняття депутатської недоторканності - ред) на цьому тижні", - вважає Саакашвілі.

"І я думаю, що вони спокійно можуть прийняти закон про вибори, де мажоритарні округи, через які олігархи впливають на політику, воно буде вирішене ... Мені здається, всі ці три питання можна буде прийняти ", - зазначив екс-президент Грузії.

Лідера партії "Рух нових сил" зазначив, що в разі, якщо Верховна Рада прийме необхідні законопроекти, то "люди розійдуться".

"Люди чекають 7 листопада ... Парламент обіцяв, президент обіцяв виконати, якщо вони це виконають, то люди розійдуться, якщо їх вимоги будуть виконані. Мені здається, це правильно", - сказав М.Саакашвілі.

Як відомо, 17 жовтня біля Верховної Ради стартувала акція "Всеукраїнський збір" За велику політичну реформу. Учасники вимагають прийняти закони про обмеження депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та голосування за відкритими списками.

20 жовтня правоохоронці проводили переговори з активістами про перенесення наметів з проїжджої частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

21 жовтня, учасники акції під Верховною Радою організували там військовий табір і заявили про ультиматум президенту Петру Порошенку з вимогою внести до парламенту закони про Антикорупційний суд і про імпічмент.

22 жовтня на площі Конституції біля ВР відбулося віче за участю Саакашвілі і інших активістів.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляє, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликає лідерів опозиції приєднатися до нього.