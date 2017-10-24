Росія планує обмін викрадених українських прикордонників на ФСБшників – Слободян
У Державній прикордонній службі не виключають, що росіяни готуються до обміну двох українських прикордонників, які зникли на кордоні у Сумській області, на двох ФСБшників, затриманих біля Криму.
Про це речник відомства Олег Слободян заявив у ефірі Еспресо.TV.
"Ми підозрюємо, що 2 наших військовослужбовців, швидше за все, Росія намагатиметься обміняти на тих 2 російських прикордонників, яких ми затримали кілька місяців тому на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Саме на цей висновок нас наштовхує небажання російської сторони йти на діалог", – сказав Слободян.
Він уточнив, що про це свідчить відмова російської сторони відразу повернути 2 прикордонників з Сумщини та повне небажання обговорювати це питання.
"У рамках нормальної робочої співпраці на мирних ділянках кордону це питання вирішується впродовж однієї зустрічі протягом 1-2 діб після інциденту – якщо немає якихось обтяжуючих обставин", – наголосив речник.
"Через відмову росіян обговорювати питання повернення 2 українських прикордонників в односторонньому порядку досі не відомо, де перебувають наші військовослужбовці, в якому вони стані і за яких обставин опинилися на території Росії", – додав він.
Як повідомлялося, 4 жовтня Державна прикордонна служба України заявила про зникнення двох прикордонників під час моніторингу кордону на Сумщині. 12 жовтня ФСБ РФ оприлюднила відеозапис допиту українців.
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