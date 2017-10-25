Конгрес США почав розслідування "уранової угоди" з Росією

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Середа, 25 жовтня 2017, 00:42

Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США ініціював розслідування щодо "уранової угоди" з Росією, укладеної за часів президентства Барака Обами.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми зібралися сьогодні, щоб оголосити про початок розслідування щодо причетності Росії до уранової угоди, укладеної кілька років тому. Це початок процесу",  заявив голова комітету Девід Нуньєс під час спеціальної прес-конференції.

Американське видання Politico додає, що розслідування щодо "уранової угоди" з РФ є спробою республіканців відвести увагу від скандалу про російське втручання у президентські вибори в США.

Як відомо, у 2010 році адміністрація Барака Обами схвалила уранову угоду з Росією, яка дала російській держкорпорації "Росатом" контроль над  20% поставок американського урану. 

Теми: США Росія
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