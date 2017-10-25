Біля лінії розмежування затримали інформаторку "ЛНР"

Співробітники СБУ у районі проведення АТО затримали інформаторку так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що жінка під час візиту в особистих справах до тимчасово окупованих територій була затримана терористами. Їй висунули сфальсифіковані звинувачення у підготовці диверсій проти "молодой республики". Для зняття "звинувачень" бойовики запропонували жінці повернутися на контрольовану українською владою територію Луганщини та розпочати збір інформації про сили АТО", – йдеться у заяві.

Інформаторка мала передавати дані про підрозділи Збройних сил України, чисельність правоохоронців у населених пунктах Новоайдарського району.

Оперативники СБУ зафіксували, що вона неодноразово виходила на зв’язок з куратором та передавала інформацію.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, спільниці терористів оголосили про підозру в скоєнні злочину. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.