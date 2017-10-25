Росія заблокувала продовження розслідування хіматак в Сирії

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Середа, 25 жовтня 2017, 03:15
ВВС

Росія наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН про продовження мандату місії з розслідування хімічних атак у Сирії.

Про це повідомляє ВВС.

За інформацією ВВС, РФ також відхилила звіт слідчої групи ООН з питань прав людини, який містить критику сирійського уряду.

Як відомо, Росія вже вдев'яте не дозволяє Радбезу вжити заходів щодо Сирії. Правозахисна організація Amnesty International назвала цю ситуацію "зеленим світлом для військових злочинів".

Представник США в ООН Ніккі Гейлі також висловилася жорстко про дії РФ, звинувативши Москву в союзництві з "диктаторами і терористами".

Водночас постпред Кремля при ООН Василь Небензя звинуватив США та інші країни в спробах поставити Росію в незручне становище.

Теми: Росія Сирія ООН
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