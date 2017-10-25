Саудівська Аравія збудує інноваційне місто за $500 мільярдів
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією Bloomberg, проект має назву NEOM. Він буде функціонувати незалежно від існуючої державної структури.
Під будівництво міста виділено близько 25 900 кв.км території, яка простягається до Йорданії і Єгипту.
Проект фінансуватиме уряд Саудівської Аравії, інвестфонд королівства Public Investment Fund та місцеві і міжнародні приватні інвестори.
Амбітний план включає також міст, який має з'єднати береги Червоного моря, об'єднати майбутнє місто з Єгиптом і рештою Африки.
Керувати будівництвом буде колишній глава Siemens і Alcoa Клаус Кляйнфельд.
NEOM може стати першою в світі незалежною спеціальною зоною.
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