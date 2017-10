Загроза КНДР: Україна і США обговорили ядерну стратегію

Зустріч українсько-американської урядової робочої групи з питань непоширення ядерної зброї, яка відбулася у вівторок у Києві, приділила особливу увагу виконанню стратегічних механізмів контролю за торгівлею та резолюції ООН.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Уряд США відзначає, що експерти від обох країн обговорили питання непоширення ядерної зброї, протидії поширенню ядерних технологій та виклики у питаннях стратегічного контролю за торгівлею на тлі ракетно-ядерної загрози з боку Північної Кореї.

