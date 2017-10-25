Сі Цзіньпіна обрали генсеком Компартії Китаю ще на 5 років

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Середа, 25 жовтня 2017, 09:57

Центральний комітет Комуністичної партії Китаю переобрав лідера Китаю Сі Цзіньпіна генеральним секретарем партії ще на 5 років.

Таке рішення ухвалили на пленумі 25 жовтня, передає DW з посиланням на агенцію dpa.

Новий склад ЦК обрали на 19-му з'їзді КПК, який завершився напередодні.

Після пленуму ЦК Сі Цзіньпін представив п'ятьох нових членів політбюро партії.

Усі вони – у віці за 60 років, а це забагато, щоб у 2022 році перейняти керівництво у чинного лідера Китаю на термін у 10 років, зазначає агенція. 

Аналітики не виключають, що Сі Цзіньпін висуватиметься на посаду втретє у 2022 році, порушивши усталену партійну традицію: його попередники обмежувалися двома термінами.

Як відомо, напередодні на партійному форумі правлячої партії Китаю делегати одноголосно схвалили зміни до статуту партії та увічнили в ньому ім'я Сі Цзіньпіна. У партійний документ включили "Ідеї Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою у нову епоху", поставивши чинного лідера Китаю в один ряд з Мао Цзедуном.

Теми: Китай
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