Поліція стверджує, що водія Touareg під охорону не брала

Поліція заперечує факт взяття під охорону водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який став учасником смертельного ДТП в Харкові.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформацію, отриману в поліції міста.

"Ніхто його не брав під охорону", - заявила співробітниця відомства.

За її словами, правоохоронці дійсно знаходяться в лікарні, в якій перебуває Дронов, проте вони лише забезпечують охорону правопорядку в лікувальному закладі.

Як повідомлялося, раніше адвокат Сергій Перепелиця заявив, що Дронова в лікарні взяли під охорону.

Увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них двоє жінок перебувають у дуже важкому стані.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка. Вона - донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg, який проходить як свідок, може бути змінений.