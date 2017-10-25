Український паспорт втратив позиції у рейтингу "безвізовості"
Український паспорт з червня опустився на дві позиції у міжнародному рейтингу паспортів за рівнем свободи пересування світом.
Про це йдеться на сторінці рейтингу в інтернеті.
Тепер український документ посідає 32 місце. Вын дозволяє своєму власнику відвідувати без візи 120 країн (раніше було 119).
Цю позицію паспорт України поділяє з Тайванем і Макао.
Першу сходинку у цьому рейтингу посідає Сінгапур. Мешканці цієї країни мають право на безвізовий в’їзд до 159 країн.
За Україною в рейтингу знаходяться Венесуела та Гренада (по 119 безвізових країн).
Росія посідає у цьому списку 41 місце. Її громадяни можуть відвідувати без віз 108 держав.
Як повідомлялося, у червні український паспорт дістав найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії, посівши 30 сходинку у рейтингу паспортів світу.
Євген Кізілов, УП
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