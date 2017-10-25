Український паспорт втратив позиції у рейтингу "безвізовості"

Український паспорт з червня опустився на дві позиції у міжнародному рейтингу паспортів за рівнем свободи пересування світом.

Про це йдеться на сторінці рейтингу в інтернеті.

Тепер український документ посідає 32 місце. Вын дозволяє своєму власнику відвідувати без візи 120 країн (раніше було 119).

Цю позицію паспорт України поділяє з Тайванем і Макао.

Першу сходинку у цьому рейтингу посідає Сінгапур. Мешканці цієї країни мають право на безвізовий в’їзд до 159 країн.

За Україною в рейтингу знаходяться Венесуела та Гренада (по 119 безвізових країн).

Росія посідає у цьому списку 41 місце. Її громадяни можуть відвідувати без віз 108 держав.

Як повідомлялося, у червні український паспорт дістав найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії, посівши 30 сходинку у рейтингу паспортів світу.

Євген Кізілов, УП