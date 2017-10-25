Український паспорт втратив позиції у рейтингу "безвізовості"

3620 переглядів
Середа, 25 жовтня 2017, 12:19

Український паспорт з червня опустився на дві позиції у міжнародному рейтингу паспортів за рівнем свободи пересування світом.

Про це йдеться на сторінці рейтингу в інтернеті.

Тепер український документ посідає 32 місце. Вын дозволяє своєму власнику відвідувати без візи 120 країн (раніше було 119).

Цю позицію паспорт України поділяє з Тайванем і Макао.

Першу сходинку у цьому рейтингу посідає Сінгапур. Мешканці цієї країни мають право на безвізовий в’їзд до 159 країн.

За Україною в рейтингу знаходяться Венесуела та Гренада (по 119 безвізових країн).

Росія посідає у цьому списку 41 місце. Її громадяни можуть відвідувати без віз 108 держав.

 

Як повідомлялося, у червні український паспорт дістав найвищий результат з усіх пострадянських країн, окрім держав Балтії, посівши 30 сходинку у рейтингу паспортів світу.

Євген Кізілов, УП

Теми: паспорт Україна рейтинг
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Документ": Черг за закордонними паспортами вже практично немає 25 вересня 2017, 19:18
У "Документі" бачать, що ажіотаж на біометрику спадає 25 вересня 2017, 15:37
Кабмін схвалив план запуску зчитування "біометрики" на кордоні 13 вересня 2017, 15:19
powered by lun.ua
Головні новини
Суд відсторонив держадвоката Януковича
Стали відомі подробиці вірусу BadRabbit
Водій Volkswagen: Я їхав на зелене, Lexus вилетів на шаленій швидкості
Хроніка 25 жовтня. Бої за Земельний кодекс та золотий трон для Фірташа
Усі новини
сповідь

"Танцівник": руйнівна історія успіху

made in Ukraine

Українські дизайнери підкорюють Dutch Design Week

суперечка

Тату для кота: знущання чи прикраса?