Захист Зайцевої змирився з її арештом
Адвокат учасниці резонансного ДТП в Харкові Олени Зайцевої не збирається оскаржувати арешт своєї підзахисної.
Про це захисник підсудної Юлія Козир повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми не будемо подавати апеляцію. Не хочемо привертати увагу, створювати ажіотаж навколо Зайцевої Олени", - сказала вона.
Як повідомлялося, 20 жовтня Зайцеву, яку звинувачують у наїзді на групу людей в Харкові, в результаті якого загинули 5 людей, заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
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