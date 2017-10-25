Беркутівець, якого хочуть обміняти бойовики, подав до суду на Геращенко
Беркутівець, який фігурує у списках бойовиків для обміну заручниками, подав до суду позов про захист честі та гідності на нардепа та уповноваженого з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірину Геращенко.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, 25 жовтня у Печерському суді Києва мали відбутися слухання за позовом проти неї у справі захисту честі і гідності одного з підозрюваних в розстрілі Майдану беркутівців. Але через завантаженність суду, слухання перенесли на місяць.
"Один з беркутівців, прізвище якого фігурує в списках бойовиків з вимогою негайно його звільнити, подав на мене до суду, бо розцінив мою інформацію і слова про те, що перешкодою розблокування звільнення заручників є те, що бойовики включають в свої вимоги десятки осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі", - написала Геращенко.
"Зокрема, беркутівців, причетних до теракту в Харкові і Одесі, просто кримінальних осіб, вбивць, що здійснили злочини в інших регіонах України", - додала вона.
Нардеп зазначила, що в жодному публічному коментарі не називала жодних прізвищ.
"Примітно й інше: в позовній заяві фігурують якісь списки, оприлюднені нардепом Надією Савченко, яка побувала в ОРДЛО . Пам'ятаю, як після публікацій цих списків, переданих їй бойовиками, на нас (на СБУ, Мінську групу) накинулися всі, мовляв, от бачите, який прогрес. Вона опублікувала списки! А ви що собі робите? Хоч, звичайно, всі ці публічні вкиди списків ніяк не сприяли й не могли сприяти самому звільненню, та ще й порушували закон про захист персональних даних", - сказала Геращенко.
Вона зауважила, що "серед цих персонажів люди різного процесуального статусу: засуджені злочинці, ті, по кому йде досудове розслідування й ті, чиї справи вже в суді".
"Тактика адвокатів беркуту очевидна - зробити з них жертв до суду. Примітно, що прізвища беркутівців фігурують в списках ОРДЛО, які фактично формує РФ"- додала уповноважена в ТКГ.
Також Геращенко зазначила, що до неї звернувся адвокат екс-мера Слов'янська, Нелі Штепи з вимогою публічно спростувати слова про те, що Штепа "кликала війну на Донбас".
"Публічно заявляю: "Пані Штепа кликала на Донбас "русский МИР" ", - відповіла на це нардеп.
Раніше представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила про те, що українська сторона готова передати на обмін бойовикам 313 осіб.
Українська правда
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