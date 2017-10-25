На Кіровоградщині судді-хабарниці дали 7 років тюрми

У Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України, яка зібрала матеріали на злочинницю.

За даними СБУ, Ульянівський суд Кіровоградської області збільшив вирок першої інстанції до 7 років позбавлення волі. Також притягли до відповідальності секретаря того ж суду ‒ йому дали 5 років за посередництво.

У спецслужбі розповіли, що в 2013 році її співробітники разом з представниками Генпрокуратури затримали суддю та судового секретаря під час отримання хабара.

Правоохоронці встановили, що суддя вимагала 5 тисяч доларів від дружини обвинуваченого у справі щодо незаконного обігу наркотиків. За ці гроші хабарниця обіцяла винести вирок без позбавлення волі. Секретар виступала у ролі посередника.

Судді призначено покарання у вигляді 7 років з позбавленням права обіймати посади із здійснення правосуддя терміном на 3 роки та з конфіскацією всього майна.

Судовий секретар засуджена до 5 років з позбавленням права обіймати посади на держслужбі терміном на 1 рік, також з конфіскацією майна.

Справа розглядалася повторно, оскільки вирок першої інстанції був скасований апеляційним судом.

Наразі вирок набрав законної сили.

Українська правда