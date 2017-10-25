Група щодо повернення корупційних активів не збиралася 2 роки

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Середа, 25 жовтня 2017, 14:16

Міжвідомча робоча група при президенті з координації повернення в Україну коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями, не зустрічалася у 2016-2017 роках.

Таку інформацію надали на запит проекту "Марлін" у Генеральній прокуратурі, яка відповідальна за координацію даної групи.

"Засідання (зібрання) не проводилися, а отже протоколи не складалися", – пояснили у ГПУ.

У Генпрокуратурі не змогли назвати суму коштів, виділену на зазначену групу.

 

У березні 2015 року президент Петро Порошенко створив Міжвідомчу робочу групу з координації повернення коштів екс-можновладців.

До складу групи увійшли високопосадовці АПУ, МВС, СБУ, МЗС та інших органів влади. Головою групи призначили тодішнього заступника генпрокурора Віталія Каська, але у вересні 2015 року він заявив, що він згоди на таке призначення не давав.

Міжвідомча група мала опрацювати механізми ефективної взаємодії правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади щодо питань повернення в Україну вказаних коштів.

Також вона мала проаналізувати законодавство у сферах регулювання ринків фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, протидії корупції та відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо виявлення норм, які гальмують процес повернення в Україну коштів, та підготувати пропозиції щодо його вдосконалення.

Теми: гроші Генпрокуратура
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