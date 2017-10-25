У Росії стверджують, що побудували половину керченського мосту

У Федеральному дорожньому агентстві РФ запевняють, що будівництво мосту через Керченську протоку, з Росії до окупованого нею Криму, завершено "більш ніж на 50%".

Про це пише ТАСС, посилаючись на заяву заступника глави агентства Ігоря Астахова, яку той зробив у середу в Казані.

"Зараз вже більше 50% обсягів робіт на цій споруді виконано", - сказав він.

За його словами, будівництво ведеться на восьми морських і сухопутних ділянках.

"Монтаж арок прогонових будов як залізничної частини, так і автомобільної частини - вже успішно завершено", - похвалився Астахов.

Він висловив упевненість, що рух автомобільною частиною мосту буде запущено вже до кінця 2018 року.

Як відомо, Адміністрація морських портів України заявляє про зниження на третину вантажопотоку в Бердянському морпорту через будівництво Росією керченського мосту на окупований Крим.

Росія заборонила рух через Керченську протоку всім кораблям, за винятком кораблів і суден Військово-морського флоту РФ, кораблів і суден федеральних органів безпеки РФ.

Раніше повідомлялося, що через обмеження вантажопотоку через будівництво Керченського мосту Маріупольський порт може лишитися без сполучення з Азією, Африкою та Америкою.