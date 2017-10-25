Кримський "суд" відмовився випускати фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір"

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Середа, 25 жовтня 2017, 15:49

Підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на адвоката заарештованого Еміля Курбедінова.

За його словами, термін арешту Абдуллаєва спливає 11 грудня. Його звинувачують у приналежності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

"Традиційно суд пройшов в закритому режимі, навіть на оголошення рішення, незважаючи на моє клопотання, нікого не пустили", - розповів Курбедінов.

Повідомляється, що в середу, 25 жовтня, "Верховний суд Криму" розглядає низку апеляційних скарг на арешти фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір".

Всього у цій справі в Криму проходить 25 осіб. Теймур Абдуллаєв був затриманий разом ще з чотирма жителями Сімферопольського району в жовтні 2016 року.

Як повідомлялося, 9 жовтня "Верховний суд Криму" продовжив термін утримання під вартою Абдуллаєва і ще чотирьох фігурантів справи до 11 грудня 2017 року.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що потерпають від несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Теми: Крим суд політв'язні права людини кримські татари
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