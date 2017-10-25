У Нігерії пірати захопили судно, на якому був українець
В Гвінейській затоці пірати захопили 6 членів екіпажу судна, серед яких є українець.
Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Він зазначив, що відповідне повідомлення надійшло від Генерального консульства України в Гамбурзі, яке отримало інформацію про захоплення від судновласника.
"Генеральне консульство України в Гамбурзі підтримує оперативний зв’язок з судновласником з питання встановлення місцезнаходження викрадених членів екіпажу і їх як найшвидшого звільнення", – наголосив Кирилич.
Він також зазначив, що, особа українця вже встановлена.
В лютому 2017 року, пірати в Нігерії захопили в заручники українського громадянина і сімох росіян.
За даними ВВС Україна, озброєні пірати на моторному човні атакували судно у Гвінейській затоці, неподалік від нафтового терміналу в районі дельти річки Нігер.
Пізніше захоплений піратами українець був звільнений.
Софія Лукашова для УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.