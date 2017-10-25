У Нігерії пірати захопили судно, на якому був українець

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Середа, 25 жовтня 2017, 18:40

В Гвінейській затоці пірати захопили 6 членів екіпажу судна, серед яких є українець.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Він зазначив, що відповідне повідомлення надійшло від Генерального консульства України в Гамбурзі, яке отримало інформацію про захоплення від судновласника.

"Генеральне консульство України в Гамбурзі підтримує оперативний зв’язок з судновласником з питання встановлення місцезнаходження викрадених членів екіпажу і їх як найшвидшого звільнення", – наголосив Кирилич.

Він також зазначив, що, особа українця вже встановлена.

В лютому 2017 року, пірати в Нігерії захопили в заручники  українського громадянина і сімох росіян.

За даними ВВС Україна, озброєні пірати на моторному човні атакували судно у Гвінейській затоці, неподалік від нафтового терміналу в районі дельти річки Нігер.

Пізніше захоплений піратами українець був звільнений.

Софія Лукашова для УП

Теми: пірати
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