ОБСЄ розкритикувала дії поліції Києва щодо журналістів, які висвітлювали сутички у суді

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Середа, 25 жовтня 2017, 20:03

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа Арлем Дезір засудив дії поліцейських у Києві стосовно трьох журналістів, які висвітлювали сутички у Святошинському суді Києва 24 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

"Журналісти повинні бути захищені під час їхньої роботи, їх не повинні бити та затримувати. Я зазначаю, що Міністерство внутрішніх справ публічно пообіцяло розслідувати інцидент, який я продовжу стежити", - розповів Дезір.

Згідно з повідомленнями, коли спецпризначенці звільняли захоплену активістами будівлю суду, були побиті щонайменше троє журналістів. Серед них – Дмитро Реплянчук із "Громадського" телебачення, Сергій Лефтер з агентства "УНІАН" і Кирило Милишев із видання "Страна.UA", а їхня техніка пошкоджена.

Поліція затримала Лефтера і Милишева разом із протестувальниками попри їхні заяви, що вони працюють журналістами та покази своїх посвідчень.

Як повідомлялося, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, де обидва отримали травми.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні  Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

Теми: суд ОБСЄ
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