Відповідь Саакашвілі щодо громадянства надали 29 вересня – АПУ

Адміністрація президента надала відповідь на запит Міхеіла Саакашвілі щодо надання документів про позбавлення його громадянства України ще 29 вересня.

Про це "Укрінформу" повідомили у прес-службі АПУ.

Згідно з даними Укрпошти, рекомендований лист був вручений 2 жовтня.

"Міхеіл Саакашвілі звернувся із запитом до АПУ 19 вересня 2017 року, відповідь на який було надіслано 29 вересня 2017 року рекомендованим листом із повідомленням (номер відправлення 0100154008076). Згадане відправлення, відповідно до повідомлення Укрпошти, було вручено 2 жовтня 2017 року", - зазначили в АПУ.

В адміністрації президента підкреслили, що інформація, яку поширив Саакашвілі не відповідає дійсності.

Як відомо, 25 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенніприхильників, митний контроль він не пройшов – за це за рішенням суду повинензаплатити штраф.

19 вересня Саакашвілі передав адвокатами в АП заяву з вимогою видати йому 4 документи, потрібні для оскарження рішення президента у суді: документацію міграційної служби, копію указу про втрату громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, усі супровідні листи.

Адміністрація президента брала додатково 20 робочих днів на розгляд запитуСаакашвілі про документи щодо позбавлення його громадянства.

24 жовтня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортуватиз України, оскільки Державна міграційна служба відмовила йому у статусі біженця.

У Міграційній службі підтвердили це, пояснивши відмову у розгляді заяви про надання додаткового захисту Саакашвілі тим, що заяву він передав адвокатами, а не особисто.