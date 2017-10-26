Ляшко: в результаті вибуху помер охоронець Мосійчука

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Четвер, 26 жовтня 2017, 00:06

В результаті замаху на народного депутата з фракції "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука загинув його охоронець.

Про це повідомив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у facebook.

"Охоронець Ігор Мосійчук помер. Його звали Руслан. В 17 лікарні помер від травм внаслідок вибуху. Вічна пам'ять мужньому чоловіку! У нього залишилася вагітна дружина. Щиро співчуваю рідним загиблого Героя", - написав він.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні. 

За даними поліції, в результаті вибуху чоловік приблизно 30 років помер в кареті швидкої допомоги, його особу поки не встановлено.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Теми: Мосійчук Київ вбивство
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