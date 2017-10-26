Замах на Мосійчука можуть кваліфікувати як теракт

Вибух, в результаті якого поранено народного депутата Ігоря Мосійчука і загинув його охоронець, може бути кваліфіковано як теракт і замах на державного діяча.

Таку інформацію підтвердили Українські правді у столичній прокуратурі з посиланням на інформацію першого заступника прокурора міста Києва Павла Кононенко, який перебуває на місці події.

Правоохоронці схиляються до того, щоб кваліфікувати вибух на Міцкевича як теракт. У такому випадку вибух буде розслідувати ГУ СБУ в м. Києві а столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво.

Разом з тим, розглядаються також 112 ст КК України (замах на державного діяча) та ч2 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене загально небезпечним способом).

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.

В результаті замаху на Мосійчука загинув його охоронець.

За даними поліції, в результаті вибуху чоловік приблизно 30 років помер в кареті швидкої допомоги, його особу поки не встановлено.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.