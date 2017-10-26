Мосійчук має множинні осколкові поранення, його оперують
Нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук має множинні осколкові поранення, одержані в результаті вибуху транспортного засобу біля телеканалу в Києві.
Про це повідомив помічник Мосійчука Марк Гресь телеканалу "112 Україна".
"Три людини поранено, серед яких народний депутат Мосійчук. Нардеп Мосійчук має множинні осколкові поранення", - заявив Гресь.
У свою чергу нардеп Дмитро Лінько від Радикальної партії заявив, що у Мосійчука важке поранення в живіт і його оперують.
Як уточнили помічники нардепа, у Мосійчука уражені шлунок, стегно, а також розсічена брова і поранена щока.
Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні.
У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.
Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.
За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.
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