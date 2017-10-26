У політолога Віталія Бали важкі поранення – Ляшко

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Четвер, 26 жовтня 2017, 02:07

Політтехнолог Віталій Бала, постраждалий від вибуху в Солом'янському районі Києва, знаходиться в дуже важкому стані.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі "112 Україна".

"Дуже важкий стан у Віталія Бали. Йому зараз роблять операцію в іншій лікарні. У нього пошкоджені легені, печінка, внутрішні органи. Дуже важкий стан", - сказав він.

Слова Ляшко підтвердив і політтехнолог Олексій Голобуцький, який перебуває у лікарні, куди доставили Балу.

"У нього, за попередньою інформацією, проникаюча травма через ребра в діафрагму, печінку, серйозна", - сказав Голобуцький.

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні. 

У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

В МВС України повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт.

Теми: Мосійчук теракт Київ
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