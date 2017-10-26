В МВС підтвердили: серед постраждалих від вибуху є жінка

493 перегляди
Четвер, 26 жовтня 2017, 02:54

У Києві в результаті замаху на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука постраждали 5 осіб, серед яких жінка.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

"З місця події із тілесними ушкодженнями "швидкі" забрали п'ятьох осіб, серед яких – жінка", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні, його оперують

У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень

Також, як повідомлялося, постраждалий від вибуху політтехнолог Віталій Бала знаходиться в дуже важкому стані.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.

Вибух у Києві кваліфіковано як теракт.

Теми: Мосійчук теракт МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У політолога Віталія Бали важкі поранення – Ляшко 26 жовтня 2017, 02:07
Мосійчук має множинні осколкові поранення, його оперують 26 жовтня 2017, 01:33
Замах на Мосійчука можуть кваліфікувати як теракт 26 жовтня 2017, 00:37
powered by lun.ua
Головні новини
ЗМІ: НАТО звинуватить РФ у брехні щодо навчань "Запад-2017"
Ляшко: в результаті вибуху помер охоронець Мосійчука
Замах на Мосійчука пов'язаний з його професійною діяльністю - Ляшко
В результаті замаху на Мосійчука помер один чоловік
Усі новини
сповідь

"Танцівник": руйнівна історія успіху

made in Ukraine

Українські дизайнери підкорюють Dutch Design Week

медицина

У пошуках ліків від раку