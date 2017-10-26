В МВС підтвердили: серед постраждалих від вибуху є жінка
У Києві в результаті замаху на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука постраждали 5 осіб, серед яких жінка.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
"З місця події із тілесними ушкодженнями "швидкі" забрали п'ятьох осіб, серед яких – жінка", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, ввечері 25 жовтня на народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. Він отримав поранення і наразі перебуває у лікарні, його оперують.
У МВС підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук. Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.
Також, як повідомлялося, постраждалий від вибуху політтехнолог Віталій Бала знаходиться в дуже важкому стані.
Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.
За попередньою інформацією, вибухівку для замаху на народного депутата Мосійчука заклали не у автівку, а у мотоцикл, що стояв поруч.
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