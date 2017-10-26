АТО: Бойовики застосовують РСЗВ і міномети, один боєць ЗСУ поранений

406 переглядів
Четвер, 26 жовтня 2017, 08:35

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, у тому числі із забороненої зброї. Унаслідок бойових дій отримав поранення один військовослужбовець сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Демонструючи вогневу присутність на лінії розмежування, противник продовжував обстрілювати наші позиції, поодиноко застосовуючи заборонене озброєння", - йдеться у повідомленні.

Так, уночі, неподалік Троїцького бойовики спочатку били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 120 міліметрів.

Близько 23 години поблизу цього ж селища випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Крім того, увечері окупанти вчергове наражаючи на небезпеку цивільне населення, обстріляли зі 120-міліметрових мінометів житловий сектор селища Водяне.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем проросійських найманців опинились українські позиції на підступах до Авдіївки та на шахті Бутівка.

З цієї ж зброї бойовики вели вогонь поблизу Кримського, що на Луганському напрямку.

У відповідь українські бійці 9 разів застосовували зброю, примушуючи ворога дотримуватися режиму тиші.

Теми: АТО бойові дії Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики стріляють на двох напрямках, поранений один боєць – штаб 25 жовтня 2017, 18:43
У Маріуполі депутати підвісили питання виділення землі бійцям АТО 25 жовтня 2017, 16:34
В штабі уточнили, де минулої доби сили АТО зазнали втрат 25 жовтня 2017, 12:59
powered by lun.ua
Головні новини
Україна передала в ЄСПЛ нові документи щодо дій РФ на Донбасі
Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії
АТО: Бойовики застосовують РСЗВ і міномети, 1 боєць ЗСУ поранений
Хроніка 26 жовтня. Путін визнає Крим українським, а Яценюк гальмує євроінтеграцію
Усі новини
мода

6 б'юті-трендів, що виглядають так само дивно, як і звучать

пригоди

25 км на повітряних кульках над Африкою

made in Ukraine

Українські дизайнери підкорюють Dutch Design Week