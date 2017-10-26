Ляшко не виключає, що замах на Мосійчука влаштували опоненти

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Четвер, 26 жовтня 2017, 08:37

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що замах на Мосійчука може бути організовано політичними опонентами.

Про це він заявив журналістам уночі біля лікарні, в яку потрапив Мосійчук, повідомляє телеканал "112 Україна".

"У мене немає ніяких сумнівів, що це терористичний акт, жертвами якого стали і невинні люди. Очевидно, жертвою теракту був Мосійчук, але постраждали при цьому Віталій Бала, і охоронець Мосійчука", – сказав Ляшко.

"Я щиро співчуваю дружині загиблого, його рідним, близьким. Для мене зрозуміло, що це теракт, пов'язаний з політичною діяльністю мого колеги, члена фракції Ігоря Мосійчука", – додав він.

Ляшко закликав правоохоронні органи "розслідувати цей теракт, встановити, хто це зробив і притягнути до відповідальності".

"У мене немає жодного сумніву, що теракт проти Мосійчука пов'язаний з його політичною діяльністю. Я не виключаю, що це робота російських спецслужб, але водночас, я не виключаю версії, що це може бути замах, організований нашими політичними опонентами", – заявив Ляшко.

У свою чергу, нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не виключив чеченський слід: "Замах на Мосійчука – це справа рук Кадирова", – написав він у Facebook.

Теми: Мосійчук Ляшко Радикальна партія
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