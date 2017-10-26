Член передвиборчої кампанії Трампа шукав компромат на Клінтон в WikiLeaks

Керівник компанії Cambridge Analytica Олександр Нікс, який займався аналітикою даних під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа, звертався до головного редактора WikiLeaks Джуліана Ассанжа з пропозицією допомогти в публікації 33 тисяч зниклих мейлів суперниці Трампа на виборах Гілларі Клінтон.

Про це повідомляє Daily Beast з посиланням на два джерела, знайомих з розслідуванням щодо взаємодії між колегами Трампа і Кремлем.

За даними джерел, Ассанж відповів Ніксу, що не потребує допомоги і вважає за краще зробити цю роботу самостійно.

Cambridge Analytica не стала коментувати цю розмову.

Але після публікації цієї інформації в ЗМІ Ассанж підтвердив, що звернення від Нікса було, і що воно було відхилене.

Ці 33 тисячі мейлів, які були видалені з особистого поштового сервера Гілларі Клінтон, були центральним напрямком Трампа і його союзників під час кампанії.

За даними The Wall Street Journal, принаймні, один республіканський оперативник намагався найняти хакерів для отримання цих листів.

А Трамп під час прес-конференції 27 липня 2016 року, коли він був республіканським кандидатом, висловив сподівання, що Росія зможе відновити ці листи.

25 жовтня вдень виконавчий директор кампанії Трампа Майкл Гласснер спробував применшити роль Cambridge Analytica під час виборів, заявивши, що Республіканський національний комітет був його "основним джерелом" для аналізу даних.

Але дані про фінансування виборчих кампаній суперечать Гласснеру – згідно з ними, кампанія Трампа виплатила Cambridge Analytica $5,9 мільйона.

Як відомо, коли Гілларі Клінтон займала посаду державного секретаря, то використовувала приватний сервер для службового листування, за що була розкритикована.

За словами опонентів, секретні дані могли бути вкрадені хакерами, а Клінтон могла стерти компрометуючі листи, незважаючи на те, що згідно із законом США листування чиновників повинно бути збережено.

Дональд Трамп в ході передвиборних дебатів в 2016 році заявляв, що Клінтон була б у в'язниці, в тому випадку, якщо б він був президентом.

Під час передвиборчої кампанії у США Wikileaks опублікував низку електронних листів і документів, пов’язаних із кандидатом на посаду президента від демократів Гілларі Клінтон, що були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Клінтон Джона Подести.

Директор ФБР Джеймс Комі оголосив, що ФБР не рекомендує порушувати проти Гілларі Клінтон справу щодо можливого неналежного поводження з матеріалами, що могли становити державну таємницю, але звинуватив її у "надзвичайній недбалості", що призвела до викрадення цих листів.

Після цього, менш ніж за два тижні до виборів, Комі направив до законодавців листа, у якому йшлося про виявлення нових листів, пов’язаних із перебуванням Клінтон на посаді держсекретаря, на комп’ютері колишнього чоловіка її помічниці.

За два дні до виборів Джеймс Комі заявив, що ці нові листи не дали проти Клінтон ніяких даних, щодо яких можна було б порушувати справу.

Як відомо, у січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити "кампанію впливу" з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Нині п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.

У травні Гілларі Клінтон заявила, що звинувачує в своїй поразці на президентських виборах в США втручання Росії і директора ФБР Джеймса Комі, який відкривши проти неї розслідування "відлякав" виборців.