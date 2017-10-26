Замах на Мосійчука: вибухівка могла бути на базі автомобільної сигналізації – СБУ

Вибух на вулиці Адама Міцкевича у Києві міг спровокувати саморобний вибуховий пристрій направленої дії, створений на основі автомобільної сигналізації.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління СБУ у Києві Серій Семочко.

"Вибух стався внаслідок приведення в дію саморобного вибухового пристрою направленої дії, що знаходився у мопеді, який був умисно припаркований невстановленою слідством особою приблизно о 21:50 при виході з приміщення телеканалу "Еспресо-ТВ"", - сказав Семочко.

У свою чергу прокурор Києва Роман Говда додав, що наразі триває експертиза, яка дасть більше уявлення про цей вибуховий пристрій.

"Еквівалент вибухового пристрою, за попередньою інформацією, становив 400-600 г тротилу, що є доволі значним розміром", - сказав Говда.

За попередніми даними, вибуховий пристрій міг бути створений на основі автомобільної сигналізації, він містив 7-міліметрові кульки, частину з яких зібрали, частина в тілах загиблих та потерпілих, а частину вилучають досі.

"На погляд вибухотехніків, це був саморобний вибуховий пристрій, можливо, на базі автомобільної сигналізації. Про це кажуть плати, які були вилучені на місці пригоди", - сказав перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко.

Говда додав, що багато інформації не розголошують, "з метою результативності розслідування".

Наразі правоохоронці вилучили мопед і його уламки, автомобіль "Хюндай Акцент", металеві кульки зі слідами вибухового навантаження, зразки крові, змиви з епіцентру вибуху та фрагменти електронних плат.

Також вилучені відеозаписи з камер відеонагляду.

Крім того, правоохоронці відпрацьовують наближені до місця злочину офіси приватних компаній та державних організацій, щоб вилучити відеокамери, які могли зафіксувати підготовку до злочину.

"Відпрацьовується весь спектр відеокамер по місту. Відпрацьовано маршрути і рух. Задіяні всі сили і засоби для того, щоб оперативно розкрити цей злочин", - сказав Семочко.

Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб становити свідків злочину.

Як відомо, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.

За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.

Ірина Балачук, УП