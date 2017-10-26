Умеров і Чийгоз прилетять до Києва ввечері

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Четвер, 26 жовтня 2017, 12:33

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прилетять в Україну з Туреччини в четвер о 19.50.

В аеропорту Бориспіль відбудеться їхня прес-конференція перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова в своєму Facebook.

"Прес-конференція відбудеться 26 жовтня о 20.00 в аеропорту Бориспіль в прес-холі терміналу D. 4 поверх. Нережимна зона. Час прибуття літака: 19.50", – повідомила вона.

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Як повідомлялося, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві. 

Українська правда

Теми: заручники кримські татари Росія
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