Один боєць отримав поранення поблизу Авдіївки – штаб АТО

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Четвер, 26 жовтня 2017, 12:56

Впродовж останньої доби ситуація в зоні проведення антитерористичної операції продовжувала загострюватися.

Про це на традиційному брифінгу 13 жовтня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

За його словами, на окремих ділянках фронту ворог застосовував заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, ворог вів вогонь із 120-мм мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град".

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 15 обстрілів позицій Збройних Сил України, з яких 12 були прицільними.

Дев’ять разів українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь із стрілецької зброї та гранатометів.

"Внаслідок бойових дій загиблих серед військовослужбовців ЗСУ немає. Один боєць зазнав поранень неподалік Авдіївки. Його оперативно евакуювали до військового мобільного госпіталя", – повідомив полковник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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