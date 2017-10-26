Порошенко вимагає якнайшвидше розслідувати вибух на Солом'янці
Президент Петро Порошенко вимагає якнайшвидше розкрити вибух у Солом'янському районі Києва, у результаті якого загинули двоє правоохоронців, а народний депутат і політолог отримали поранення.
Про це він написав у Facebook.
"Рішуче вимагаю від правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий і жорстокий злочин", - написав глава держави.
Він також висловив співчуття родинам загиблих внаслідок вибуху і побажав одужання пораненим.
Як відомо, 25 жовтня близько 22-ї вечора стався вибух по вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва. У ньому постраждав нардеп Ігор Мосійчук та ще четверо осіб, один із яких дорогою до лікарні помер.
За даними СБУ, підірвали мопед поблизу місця пересування депутата – і внаслідок цього загинули двоє чоловіків.
Загинув охоронець Мосійчука, 31-річний працівник поліції полку особливого призначення Руслан Кушнір.
Як повідомив народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко, від вибуху в Києві, загинув перехожий – 36 річний Михайло Морміль.
За даними СБУ, вибух міг спровокувати саморобний вибуховий пристрій направленої дії, створений на основі автомобільної сигналізації. Його, імовірно, активували дистанційно.
Слідство розглядає декілька версій вибуху. Серед них – замах на нардепа Ігоря Мосійчука, замах на політолога чи журналістів.
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Українська правда
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